ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 26.03.2026, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: Abstiegsangst im Land – wann liefert Schwarz–Rot?
Für den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz wird es langsam ernst. Nach den Landtagswahlen aus dem März ist die Zeit für Ausreden vorbei. Versprochene Gesetze müssen dem abgesagten «Herbst der Reformen» und dem Wahlkampf–Winter folgen, sei es bei Steuern, Rente, Krankenversicherung oder Pflege. Eine Generalüberholung würde anstehen und ganz beiläufig sollen Milliarden eingespart werden, damit die Wirtschaft hoffentlich wieder wachsen kann.
Aber wie soll dies gelingen, während die Partei des Kanzlers unter Druck steht und die deutschen Sozialdemokraten sich in einem politischen Überlebenskampf befinden? Bürgerinnen und Bürger wünschen sich sichere Arbeitsplätze und dass mehr vom Geld bleibt, während eine Angst vor Abstieg und Deindustrialisierung gross ist. Es stellt sich die Frage: Kann die Regierung Deutschland modernisieren, ohne dass es viele neue Verlierer gibt?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Carsten Linnemann, CDU–Generalsekretär
Anke Rehlinger, SPD–Vize und Ministerpräsidentin im Saarland
Gabriel Felbermayr, Ökonom und neues Mitglied im Rat der «Wirtschaftsweisen»
Boris Palmer, Tübinger Oberbürgermeister
Kristina Dunz, «RedaktionsNetzwerk Deutschland» (RND)
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.