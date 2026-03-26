ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Aber wie soll dies gelingen, während die Partei des Kanzlers unter Druck steht und die deutschen Sozialdemokraten sich in einem politischen Überlebenskampf befinden? Bürgerinnen und Bürger wünschen sich sichere Arbeitsplätze und dass mehr vom Geld bleibt, während eine Angst vor Abstieg und Deindustrialisierung gross ist. Es stellt sich die Frage: Kann die Regierung Deutschland modernisieren, ohne dass es viele neue Verlierer gibt?