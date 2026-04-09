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Ausgabe am 09.04.2026

ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

In der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» begrüsst die Moderatorin am Donnerstag unter anderem CDU–Aussenpolitiker Norbert Röttgen. Das ist das Thema.

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Maybrit Illner diskutiert donnerstags in ihrer ZDF-Talkshow mit prominenten Gästen.
Maybrit Illner diskutiert donnerstags in ihrer ZDF-Talkshow mit prominenten Gästen. ZDF/Christian Schoppe

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 09.04.2026, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Das sind die Gäste und das Thema der kommenden Sendung.

Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?

Das Thema der Sendung lautet: Sieg, Niederlage oder Chaos – was hat Trump erreicht?

Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?

Norbert Röttgen (CDU), stellv. Vorsitzender der CDU/CSU–Fraktion, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

Sigmar Gabriel, Vorsitzender «Atlantik–Brücke e.V.», ehemaliger Aussenminister und SPD–Parteivorsitzender

Juli Zeh, Schriftstellerin, Juristin

Carlo Masala, Militärexperte, Professor für Internationale Politik, Universität der Bundeswehr in München

Souad Mekhennet, deutsche Journalistin in Washington, Expertin für internationale Sicherheit

Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»

Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der erfahrenen Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um brisante Fragen, die Deutschland und die Welt betreffen, zu erörtern​.

Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten​.

Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.

Von SpotOn vor 13 Minuten
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