ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Selenskyj hat Deutschland zum wichtigsten strategischen Partner der Ukraine in Europa erklärt – und auch wichtiger als die USA. Im Exklusiv–Interview mit Illner sagte der ukrainische Präsident: «Deutschland macht tatsächlich mehr als alle anderen.» Nun stellt sich die Frage: Verspricht Bundeskanzler Friedrich Merz der Ukraine zu viel – und übernimmt er damit auch Verantwortung für Krieg oder Frieden? Und was wird die Ukraine ihrerseits zu dieser Partnerschaft beitragen?