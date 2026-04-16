ZDF-Talkshow «Maybrit Illner»: Thema und Gäste am Donnerstag

Die nächste Ausgabe der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner» findet am Donnerstag, dem 16. April 2026, ab 22:15 Uhr im ZDF statt. Moderatorin Maybrit Illner diskutiert darin über ihr Exklusiv–Interview mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
Um welches Thema geht es in der ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»?
Das Thema der Sendung lautet: Selenskyj bei Maybrit Illner: Verspricht Merz der Ukraine zu viel?
Selenskyj hat Deutschland zum wichtigsten strategischen Partner der Ukraine in Europa erklärt – und auch wichtiger als die USA. Im Exklusiv–Interview mit Illner sagte der ukrainische Präsident: «Deutschland macht tatsächlich mehr als alle anderen.» Nun stellt sich die Frage: Verspricht Bundeskanzler Friedrich Merz der Ukraine zu viel – und übernimmt er damit auch Verantwortung für Krieg oder Frieden? Und was wird die Ukraine ihrerseits zu dieser Partnerschaft beitragen?
Welche Gäste diskutieren bei Maybrit Illner in der Sendung?
Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC)
Marina Weisband, ukrainisch–deutsche Publizistin und Grünen–Politikerin
Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München
Die ZDF–Talkshow «Maybrit Illner»
Die wöchentliche politische Talkshow «Maybrit Illner» wird seit dem 14. Oktober 1999 im ZDF ausgestrahlt und im Hauptstadtstudio Unter den Linden in Berlin produziert. Moderiert von der Berliner Journalistin Maybrit Illner (geb. 1965) zeichnet sich die Sendung durch ihre dynamischen und tiefgehenden Diskussionen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen aus. Illner lädt regelmässig führende Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein, um Fragen zu erörtern, die Deutschland und die Welt betreffen.
Die Sendung ist bekannt für ihre Spezialformate und gelegentliche Sonderausgaben, wie das «TV–Duell der Opposition» oder «illner intensiv», die in Zeiten politischer und gesellschaftlicher Wendepunkte tiefere Einblicke und Diskussionen bieten.
Jede Sendung steht ab der Ausstrahlung in der Mediathek der öffentlich–rechtlichen Sender zur Verfügung.