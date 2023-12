ZDF verlängert sein Mittagsmagazin

Die aktuelle Berichterstattung aus Deutschland und der Welt bleibe weiterhin der Schwerpunkt, heisst es weiter. Das «Mima XXL» biete nun aber noch mehr: In jeder Stunde werde live zu Korrespondentinnen und Korrespondenten geschaltet. Zudem gebe es künftig eine 15–minütige Doku, die die Zuschauerinnen und Zuschauer etwa in ein Krankenhaus oder auf die Bergwacht entführt. In der ersten Woche vom 2. bis 5. Januar 2024 sollen Kurz–Dokus aus der Serie «Sonnenallee» über das Alltagsleben im Neuköllner Kiez zu sehen sein. Die Folgen gibt es auch bereits ab Donnerstag, 28. Dezember, 9 Uhr, in der ZDFmediathek. Zusätzlich soll es mittags auch mehr Service und Sport geben. Es werde ein «Schwerpunkt auf die Berichterstattung aus dem Breitensport gelegt», heisst es vom ZDF.