ZDF zeigt Doku über Aufstieg und Fall von Mesut Özil

Ein Foto, das alles veränderte

Doch der Glanz verblasste. Die zweite und dritte Episode («Brüche» und «Entfremdung») widmen sich dem Wendepunkt im Jahr 2018. Ein Foto mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan löste ein politisches Beben aus. Was folgte, war eine Debatte, die das Land spaltete. Für die einen war es ein Verrat an demokratischen Werten, für die anderen der Beweis, dass ein Deutscher mit Migrationshintergrund niemals «deutsch genug» sein kann, sobald er einen Fehler begeht.