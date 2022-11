Die Entscheidung steht fest: Eine zurückgehaltene Folge des ZDF-«Traumschiffs» mit dem Komiker Luke Mockridge (33) in einer Gastrolle wird noch in diesem Jahr gezeigt. Das bestätigte eine Sprecherin des Senders dem Nachrichtenportal «t-online». «Wir strahlen die Anfang 2021 produzierte ‹Traumschiff›-Folge ‹Coco Island› am 26. Dezember 2022 aus. In dieser Folge hat Luke Mockridge einen Gastauftritt», wird die ZDF-Vertreterin in der entsprechenden Meldung zitiert.