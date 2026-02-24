Zehn Jahre «Hot oder Schrott»: Jubiläumsfolge voller Überraschungen

In der Jubiläumsfolge werden insgesamt sechs Produkte getestet – von Beauty und Haushalt bis hin zu Spiel– und Sportartikeln. Schmerzhaft könnte es für die Teilnehmer beim Waxing–Set «Depilatory Heater» werden, das eine Haarentfernung nach der Methode des «Brazilian Waxing» in den eigenen vier Wänden verspricht. Action steht mit dem «Crazy Cart XL» an. Vor einigen Jahren wurde in der Sendung bereits die kleinere Variante getestet, nun soll der grosse Nachfolger ultimativen Driftspass für Erwachsene bieten.