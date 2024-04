Zehn Jahre nach der WM 2014: ARD zeigt Dokuserie «Wir Weltmeister»

Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass die deutsche Fussball–Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister wurde. Die ARD feiert dieses Jubiläum mit einer Dokureihe und einem Podcast. Das Erste zeigt «Wir Weltmeister. Abenteuer Fussball–WM 2014» am 25. Mai 2024, in der ARD–Mediathek ist sie bereits ab dem 22. Mai abrufbar. Der Podcast «Wir Weltmeister. Auf der Suche nach 2014» steht ab dem 7. Mai in der ARD–Audiothek zur Verfügung.