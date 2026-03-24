Zehn Jahre nach seinem Tod: Roger Cicero bleibt unvergessen

Sein unglaubliches Talent wurde Roger Cicero in die Wiege gelegt. Er kam am 6. Juli 1970 als Sohn des berühmten Jazzpianisten Eugen Cicero (1940–1997) zur Welt, der für Stars wie Ella Fitzgerald oder Hildegard Knef am Klavier gesessen hatte. Dennoch dauerte es bis zu Roger Ciceros eigenem Durchbruch einige Zeit, auch wenn er schon als Kind mit seinem Vater auf der Bühne stand. «Die ganzen Türen, die mir damals geöffnet wurden, habe ich sabotiert durch mein Verhalten. Ich fand es immer suspekt, dass sich so viele Bekannte meines Vaters für mich interessiert haben», räumte Cicero 2010 in einem Interview mit der «Stuttgarter Zeitung» ein.