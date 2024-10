Zehn Jahre schwieg sie: Radost Bokel hatte Krebs

2014 gab die Schauspielerin Radost Bokel (49) bekannt, dass sie sich einer Schilddrüsen–Operation unterziehen muss, die 2015 erfolgte. Doch die eigentliche Diagnose verriet die «Momo»–Darstellerin bislang noch nicht. Erst jetzt, also knapp zehn Jahre später, erzählte sie in einem «Bild»–Interview, dass sie an Krebs erkrankt war: «Es war Krebs. Es waren Knoten am Hals festgestellt worden. Bösartig.»