Zehntausende Karten und Geschenke für kranke Prinzessin Kate

Rührende Nachrichten an Prinzessin Kate

Der Palast sei in den vergangenen Wochen mit «zehntausenden» Briefen, Karten und Geschenken an Kate geradezu überhäuft worden, wie die britische «Daily Mail» berichtet. Das Korrespondenz–Team sei angeblich gerührt von der Zuneigung, die die Prinzessin in Form von Genesungswünschen erreicht habe.