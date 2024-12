Zeichen gegen Hate: Stephie Stark lässt die Hüllen fallen

Promi–Paar räumt bei «Reality Awards» ab

In ihren Instagram–Stories ist zu sehen, dass Stark später ein kurzes silbernes Kleid auf der Veranstaltung trug. Am Samstagabend (7. Dezember) kürte RTL die Stars des Reality–TV. Zu den Abräumern des Abends gehörten Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28). Das Promi–Paar bekam nicht nur die Awards für die «Realitystars des Jahres», sondern wurde auch für die «Lovestory des Jahres» gekürt. Der Award für die beliebteste Reality–Show des Jahres ging an «Das Sommerhaus der Stars». Moderiert wurde das Event von Sophia Thomalla (35), die ebenfalls als «Reality–Host des Jahres» für ihre Dating–Show «Are You The One?» ausgezeichnet wurde.