Zeigt Gisele Bündchen hier etwa ihren Babybauch?

Mit diesen Schnappschüssen befeuert sie die Gerüchte einmal mehr – oder ist es sogar eine Art Bestätigung? Gisele Bündchen (44) hat erstmals seit Bekanntwerden der Schwangerschaftsspekulationen in der Öffentlichkeit einen Blick auf ihren vermeintlichen Babybauch zugelassen. Bei einer Charity–Gala in Miami präsentierte sich das Model in einem figurbetonten schwarzen Neckholder–Kleid aus Seide – und löste damit erneut Diskussionen in den sozialen Medien aus.