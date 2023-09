«Zeit vergeht wie im Flug»: Boris Becker gratuliert seinem Sohn Elias

Auch Barbara Becker feiert auf Instagram

Elias Becker selbst zeigte in seinen Instagram–Storys Einblicke in seine Feier. Unter dem Jubel seiner Gäste bläst er unter anderem Kerzen eines Geburtstagskuchens aus. Zuvor hat er sich offenbar sportlich betätigt. Bei seiner Mutter Barbara Becker (56) gibt es in einer Story zu sehen, wie mehrere Leute ihm auf einem Tennisplatz ein Ständchen singen. Auch die 56–Jährige widmete ihrem Sohn zudem einen weiteren Beitrag mit zwei Bildern, um ihm zu gratulieren. Auf einem der Schnappschüsse umarmt Barbara Becker den 24–Jährigen, auf einem anderen Foto sind die beiden mit einer Schlange zu sehen. Elias' Bruder Noah (29) teilte in seinen Storys ebenfalls Geburtstagsgrüsse.