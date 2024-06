«Zeit zum Heilen»: Kevin Jonas enthüllt Hautkrebs-Operation

«Ein kleiner Hautkrebs, der angefangen hat zu wachsen»

Am 11. Juni postete der Gitarrist der Jonas Brothers einen Clip auf Instagram, in der er zunächst den Eingriff ankündigt. «Heute wird mir also ein Basalzellkarzinom aus dem Kopf entfernt.» Dabei bewegte er die Kamera, um ein Muttermal auf seiner Stirn kurz vor dem Haaransatz zu zeigen. «Ja, das ist tatsächlich ein kleiner Hautkrebs, der angefangen hat zu wachsen. Und jetzt muss ich mich operieren lassen, um ihn zu entfernen, also los geht's.»