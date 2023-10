Zeitumstellung: Was gegen den Herbstblues hilft

In der Nacht vom 28. auf den 29. Oktober wurden die Uhren um eine Stunde zurückgedreht. Während einige Menschen die zusätzliche Stunde Schlaf begrüssen, bringt sie andere aus dem Rhythmus. Wenn die Tage kürzer werden und das Sonnenlicht abnimmt, tritt bei einigen Menschen der sogenannte «Herbstblues», auch bekannt als saisonale Depression, ein. Was kann man gegen das herbstliche Stimmungstief unternehmen? Psychologin und Buchautorin Selina Vogt («Depression verstehen», Kosmos Verlag) erklärt im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news, welche Strategien helfen können, den «Herbstblues» zu bekämpfen.