Zendaya beeindruckt im tief ausgeschnittenen Ombre-Fransen-Kleid

Zendaya begeistert mit modischen Auftritten

Erst kürzlich begeisterte die 27–Jährige die Fotografen bei einem spektakulären Auftritt in New York. Dort erschien Zendaya bei der Premiere von «Dune: Teil zwei» in einem cremefarbenen Kleid mit auffälligem Cut–out. Der Ausschnitt lief von der Mitte des Oberteils über Bauchnabel und Hüfte bis zu den Oberschenkeln der Schauspielerin. Auf Unterwäsche schien die Schauspielerin verzichtet zu haben.