Zendaya begeistert mit futuristischem «Dune»-Look

Wüstenlandschaft als Outfit

Zendaya setzte bei ihrem Auftritt auf ein perfekt abgestimmtes Ensemble aus der FW26–Kollektion von Schiaparelli. Ihr «Dune»–inspirierter Look bestand aus einem sandfarbenen, taillierten Blazer mit überzeichneten Schultern und breitem, spitz zulaufendem Kragen. Mehrere wattierte Lagen und die nuancierten Sandtöne liessen das Outfit an wellenförmige Dünen erinnern. Dazu trug sie einen knielangen Rock im selben Farbton.