Zendaya begeistert mit mutigem Outfit bei «Dune: Teil 2»-Premiere

Schauspielerin Zendaya (27) ist und bleibt der Hingucker auf jeder «Dune: Teil 2»–Premiere. Ihrem imposanten Auftritt vor rund einer Woche in Mexiko–Stadt liess die 27–Jährige nun bei der Premiere in London ein Outfit folgen, das sämtliche Erwartungen noch einmal übertraf. Zendaya erschien bei der Veranstaltung am Leicester Square in einer futuristischen, silbernen Rüstung. Diese liess aufgrund von zahlreichen durchsichtigen Elementen vor allem an ihrer Kehrseite und dem Brustbereich wenig der Fantasie übrig.