Zendaya bezaubert bei der «Time 100 Gala» in New York

Zendaya (25) war mal wieder der Hingucker des Abends! Am Mittwoch (8. Juni) fand in New York die «Time 100 Gala» statt. Die «Euphoria»-Darstellerin wurde vom «Time»-Magazin zu einer der 100 einflussreichsten Personen von 2022 ernannt. Zur Veranstaltung erschien die Schauspielerin in einem Colourblocking-Kleid aus Petroltönen und einem samtgrünen Einsatz. Dazu passend kombinierte sie Lidschatten in derselben Farbe. Ihre offenen Haare trug sie glatt und mit dezentem Diamantschmuck hob sie ihr Outfit noch einmal hervor.