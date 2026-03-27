Zendaya bezaubert in Cate Blanchetts Armani-Kleid

Zendaya (29) zog in Rom bei der Premiere ihres neuen Films «Das Drama» einmal mehr alle Blicke auf sich, als sie neben Co–Star Robert Pattinson (39) auf den roten Teppich schritt. Zendaya trug ein atemberaubendes, tief ausgeschnittenes Kleid von Armani Privé – das Modefans sofort wiedererkannten.
Cate Blanchett (56) präsentierte dieses Kleid bereits zweimal auf dem roten Teppich. Im August 2025 zeigte Blanchett die Armani–Robe bei der Eröffnungszeremonie der Filmfestspiele von Venedig. Bei den SAG Actor Awards 2022 trug sie das Teil zum ersten Mal. Genau wie Blanchett ist auch Zendaya dafür bekannt, Abendkleider mehrmals zu tragen.
Cate Blanchett lieh das Kleid an Zendaya aus
Nun hauchte Zendaya Blanchetts Kleid neues Leben ein. Die Robe besticht durch einen gewagten, tiefen V–Ausschnitt, verziert mit grossen Onyx–Edelsteinen. Ein skulpturales Element an der Hüfte verleiht der klassischen Silhouette, die in einem schwungvollen, ausgestellten Rock endet, das gewisse Etwas. Wie zuvor bereits Blanchett, rundete auch Zendaya ihren Look mit funkelndem Schmuck von Louis Vuitton ab. Auch ihr Bob im Wet–Look erinnerte an Blanchetts Look.
Laut Zendayas Stylisten Law Roach (47) lieh Blanchett Zendaya das Kleid aus. «Vielen Dank an Cate Blanchett, die dieses Armani Privé–Kleid in den Jahren 2022 und 2025 trug und es uns aus ihrem persönlichen Archiv zur Verfügung stellte», schrieb er zu einem Video von Zendaya.
Im Film «Das Drama» geht es um ein Paar, dessen geplante Hochzeit unmittelbar bevorsteht, als eine unerwartete Enthüllung ihre gesamte gemeinsame Vergangenheit infrage stellt. Die Promo zum Film ist demnach nahe bei Hochzeitsthemen. Bei der Premiere in Paris zwei Tage zuvor trug die Schauspielerin ein weisses, Brautkleid–ähnliches Outfit. Damit befeuerte Zendaya allerdings auch die Gerüchteküche um eine mögliche heimliche Hochzeit mit ihrem Partner Tom Holland (29).
Etwas Altes, etwas Neues, etwas Geliehenes, etwas Blaues?
Das Modemagazin «W» schrieb, das massgeschneiderte weisse Louis–Vuitton–Kleid von Paris sei «etwas Neues» gewesen und damit eine Anspielung auf einen klassischen Hochzeitsbrauch. Bei der ersten Premiere des Films in Los Angeles letzte Woche setzte Zendaya mit einem anderen Brautkleid aus dem eigenen Archiv der Schauspielerin auf «etwas Altes». Zendaya erschien dort in einem Kleid von Vivienne Westwood, das sie bereits 2015 bei ihrem ersten Oscar–Besuch trug. Das aktuelle Kleid in Rom von Cate Blanchett wäre damit «etwas Geliehenes». Folgt die Schauspielerin tatsächlich der Tradition, die der Braut eine glückliche Ehe bescheren soll, müsste Zendaya demzufolge bei der nächsten Premiere «etwas Blaues» tragen.