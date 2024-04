Zendaya findet Aufmerksamkeit für ihre Kussszenen «sehr seltsam»

«Challengers» erzählt die Geschichte der Tennisspielerin Tashi (Zendaya) und von einer Rivalität der beiden einstmals befreundeten Spieler Art (Faist) und Patrick (O'Connor) – auf dem Platz und in einem Liebesdreieck. In Deutschland kommt Luca Guadagninos (52, «Call Me by Your Name») neuer Film am 25. April in die Kinos.