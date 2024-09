Zendaya gewährt zu ihrem Geburtstag privaten Einblick

Am 1. September wurde Schauspielerin und Sängerin Zendaya 28 Jahre alt. Kurz darauf meldet sich der Star aus dem aktuellen Film «Challengers» via Instagram zu Wort und bedankt sich für die vielen Glückwünsche. Zu diesem Zweck teilt sie ein paar Zeilen an ihre rund 182 Millionen Follower und veröffentlicht ein sehr persönliches Foto.