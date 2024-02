Zendaya lässt im Zweiteiler bei Filmpremiere tief blicken

Zendaya (27) hat mit ihrem Outfit am Dienstagabend alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin erschien in einem braunen Zweiteiler bei der Filmpremiere von «Dune: Teil 2» in Mexiko–Stadt. Mit einem Crop–Pullover liess Zendaya tief blicken. Das gewagte Oberteil mit weiten Ärmeln und Schultern sowie Rollkragen gewährte einen Blick auf einen Teil ihres Oberkörpers. Auf einen BH verzichtete die 27–Jährige.