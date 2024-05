Zendaya präsentiert bei Met Gala 2024 gleich zwei Roben

Sie findet das Event «furchteinflössend»

Zendaya hat bei der Met Gala schon häufig für modischen Gesprächsstoff gesorgt. Ihr Debüt gab sie im Jahr 2015, als sie ein massgeschneidertes Kleid mit Sonnenmotiv von Fausto Puglisi trug, das von dem damaligen Thema «China: Through the Looking Glass» inspiriert war. 2018 erstaunte sie in einem von Jeanne d'Arc inspirierten Kettenhemd–Kleid von Atelier Versace, 2019 in einem Kleid von Cinderella Tommy Hilfiger. Es war auch das bis jetzt letzte Mal, dass sie die Met Gala besuchte. Im April erzählte Zendaya bei «Live with Kelly and Mark», dass sie die Veranstaltung immer ein wenig «furchteinflössend» finde, obwohl sie eine erfahrene Profifrau sei: «Die Stufen hinaufzugehen ist sehr entmutigend.»