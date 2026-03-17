Zendaya reagiert in Interview auf die Hochzeitsgerüchte

Nachdem ihr Stylist kürzlich offenbart hat, dass Zendaya (29) und Tom Holland (29) offenbar schon geheiratet haben, hat die Schauspielerin nun erstmals auf die Gerüchte reagiert. Bei ihrem Auftritt in der Show von Jimmy Kimmel am Montagabend lieferte sie eine Meisterklasse in Sachen Sarkasmus ab.
Als Kimmel sie direkt auf die Nachricht ihrer angeblichen Geheim–Hochzeit ansprach, reagierte Zendaya mit einem perfekten Pokerface. «Ich bin sicher, du weisst, dass das Internet völlig durchdreht mit Geschichten, dass du und Tom vielleicht schon verheiratet seid», so Kimmel. Zendayas trockene Antwort: «Wirklich? Davon habe ich absolut nichts mitbekommen!»
Zendaya reagiert auf KI–Hochzeitsfotos
Zendayas langjähriger Stylist Law Roach hatte Anfang März bei den Actor Awards behauptet, das Paar sei bereits verheiratet. Zendaya verriet nun, dass die Verwirrung mittlerweile bizarre Ausmasse annimmt. Schuld sind täuschend echte, KI–generierte Hochzeitsfotos.
«Die Leute kamen im echten Leben auf mich zu und sagten: ‹Oh mein Gott, deine Hochzeitsfotos sind wirklich wunderschön›», erzählte Zendaya lachend im Gespräch mit Jimmy Kimmel. «Und ich musste ihnen sagen: ‹Leute, das ist KI. Die sind nicht echt!›» Sogar Bekannte seien auf die Fälschungen hereingefallen und hätten sich beleidigt gezeigt, dass sie nicht eingeladen waren.
Um die Verwirrung endgültig «aufzuklären», brachte Zendaya exklusives Videomaterial mit in die Show. Was wie ein privater Clip von ihrem grossen Tag aussah, entpuppte sich jedoch schnell als amüsanter Werbegag für ihren neuen Film «The Drama», der in Deutschland am 2. April ins Kino kommt.
In dem Clip sieht man Zendaya in einem Brautkleid neben ihrem Co–Star Robert Pattinson (39) – allerdings wurde Tom Hollands Kopf auf ziemlich plumpe Weise über das Gesicht von Pattinson geklebt. «Das war eine echte Aufnahme, ich war dabei», behauptete Zendaya mit ernster Miene, während Kimmel spottete, dass hier wohl jemand sehr eifrig mit der Schere am Werk war.
Auch wenn Zendaya die Gerüchte um ihre Trauung nicht offiziell bestätigt hat, fällt auf: Bei ihren letzten öffentlichen Auftritten – etwa bei den Oscars am Sonntag – trug die Schauspielerin neben ihrem Verlobungsring einen verdächtigen goldenen Ring am Ringfinger.