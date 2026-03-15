Zendaya taucht überraschend in Hochzeitskapelle auf

Für noch mehr Aufmerksamkeit sorgte aber Zendaya. Die 29–Jährige erschien überraschend bei einer Hochzeit, wie in den Instagram–Storys von A24 zu sehen ist. Ein Clip zeigt eine Braut, die gerade von ihrem Vater zum Altar geführt wird, als der Hollywoodstar den Kopf durch die Tür der Kapelle steckt und bei den Hochzeitsgästen für staunendes Raunen sorgt. In den folgenden Videos sitzt Zendaya unter den Gästen und macht anschliessend ein paar Fotos mit den Anwesenden.