Zendaya total verliebt bei «Romeo & Juliet»-Premiere in London

Abgeschirmt von Security–Mitarbeitern stöckelte Zendaya am Donnerstagabend (23. Mai) in einem funkelnden schwarzen Kleid der britischen Designerin Vivienne Westwood (81) in das Londoner «The Duke of York's»–Theater. Nach dem Fall des letzten Vorhangs jubelte sie ihrem Lebensgefährten zu, der in der Neuauflage des Shakespeare–Klassikers die Rolle des Romeos spielt. Laut «Entertainment Tonight» soll die 27–Jährige das Theater Hand in Hand mit dem «Spider–Man»–Darsteller verlassen haben.