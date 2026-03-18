Zendaya trägt ihr Oscar-Kleid von 2015 zur «The Drama»-Premiere

Ein Kleid, zwei Momente

Was den Look von 2026 von seinem Vorgänger unterschied, waren die Accessoires. Zendaya kombinierte das Kleid diesmal mit ihrem Verlobungsring sowie einem weiteren goldenen Ring am Ringfinger, der in den sozialen Medien schon länger als möglicher Ehering gedeutet wird. Das Magazin «People» hatte die Verlobung des Paares im Januar 2026 bestätigt, eine offizielle Hochzeit ist bislang nicht bekannt. Roach hatte jedoch bereits am 1. März 2026 bei den Actor Awards gegenüber «Access Hollywood» erklärt, die Hochzeit habe «bereits stattgefunden» – und das mit einem breiten Grinsen.