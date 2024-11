Zendaya und Anne Hathaway stossen zu neuem Nolan-Film dazu

Anne Hathaway war bereits in zwei Nolan–Werken zu sehen: «The Dark Knight Rises» (2012) und «Interstellar» (2014). Vergangenes Jahr war sie in der romantischen Komödie «Als du mich sahst» und im Thriller «Mother's Instinct» zu sehen. Auch für Matt Damon ist es der dritte Nolan–Film: Er war ebenfalls 2014 in «Interstellar» zu sehen, zudem 2023 in «Oppenheimer».