Zendaya und Timothée Chalamet: «Dune»-Stars im stylischen Partner-Look

Zendaya in Rosa, Timothée Chalamet in Babyblau

Zendaya strahlte in einem pfirsichfarbenen Modell mit Taillengürtel, zudem sie auch hohe Pumps in der gleichen Farbe trug. Den Reisverschluss des Einteilers öffnete sie so, dass sie den Overall im One–Shoulder–Style tragen konnte. Ihre brünetten Haare stylte Zendaya am Mittwoch ganz natürlich lockig. Auch beim Make–up hielt sie sich zurück. Als Accessoire wählte sie lediglich eine silberne Kette mit Anhänger.