Zendaya will sich nach arbeitsintensivem Jahr Auszeit nehmen

«Werde untertauchen müssen»

In einem Interview mit «Fandango» drückte Zendaya jetzt aus, wie dankbar sie für die Unterstützung ihrer Fans ist. Sie zeigte sich aber auch nachdenklich, was ihre ständige Präsenz in der Öffentlichkeit angeht. Die Schauspielerin kündigte an, dass sie nach diesem intensiven Jahr eine bewusste Pause einlegen wird, um sich dem medialen Druck zu entziehen.