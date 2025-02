«Zero Day» auf Netflix: Robert De Niro geht in Serie

Auch mit mittlerweile 81 Jahren scheint Leinwandlegende Robert De Niro noch nicht an den Schauspiel–Ruhestand zu denken. Zuletzt erhielt der Mime für sein Spiel in Martin Scorseses (82) «Killers of the Flower Moon» seine neunte Oscarnominierung, ab 20. Februar übernimmt er auf Netflix seine erste Serienhauptrolle. Die politische Thriller–Serie «Zero Day» handelt von einer verheerenden Cyberattacke auf die Vereinigten Staaten – und De Niro steckt als Ex–Präsident George Mullen im Zentrum des Geschehens.