Zero-Waste-BBQ: So entsteht beim Grillen weniger Müll

Am Ende richtig recyceln

Fällt beim BBQ doch etwas Müll an, hilft es, schon vor dem Grillen Mülleimer und Behältnisse zu platzieren, um am Ende ein Abfallchaos zu vermeiden. Leere Verpackungen aus Kunststoff oder Styropor gehören in den Gelben Sack. Das gilt auch für Konserven oder mit Kunststoff beschichtetes Papier, das häufig beim Metzger zum Einsatz kommt. Sind die Verpackungen jedoch stark beschmutzt, gehören sie in den Restmüll. Das gilt auch für Alufolie oder Alugrillschalten, die keine Verpackungen sind.