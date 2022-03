Zero Waste und mehr: Das steckt hinter den Food-Trends 2022

Wie essen wir in der Zukunft und wie verändern sich Lebensmittelindustrie und Ernährung in den kommenden Monaten verändern. Das Zukunftsinstitut gibt jedes Jahr eine Prognose ab: 2022 stehen bei den Ernährungstrends vor allem Nachhaltigkeit, Gesundheit und Umweltbewusstsein im Vordergrund. Dabei fallen Stichworte wie «Zero Waste» oder «Real Omnivore» - was steckt hinter diesen Begriffen? Ein Überblick.