Zerplatztes Implantat: Schlagersängerin Sonia Liebing warnt ihre Fans

Beeinflusst durch die «Fake–Welt»

Vor rund fünf Jahren habe Liebing ihre Brust von einem C–Körbchen auf Doppel–D vergrössern lassen, heisst es in einem Beitrag auf der Internetseite des Senders RTL. «Ich bin tatsächlich so ein bisschen dem Beauty–Wahn verfallen», erklärt die 35–Jährige. «Ich warne auch ganz gross davor», sagt sie: «Instagram und Co. sind eine grosse Fake–Welt. Ich habe nur noch hoch und runter gescrollt und ständig wurde mir diese Brustvergrösserung angezeigt.»