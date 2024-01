«Zerrissen»: So wird der neue Stuttgart-«Tatort»

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, was vor allem an den gewohnt starken Schauspielern Richy Müller und Felix Klare und den beeindruckenden Episoden–Hauptdarstellern Caroline Cousin (24) und Louis Guillaume (17) liegt. Die vier versprühen über 90 Minuten hinweg einen grossen Charme und tragen das nicht immer vor Spannung und Inhaltstiefe strotzende Drehbuch durch den Film. Die Geschichte wäre eigentlich in wenigen Minuten erzählt. Denn die Ermittler haben weniger das Problem, die Täterschaft zu identifizieren, sondern eher ihnen die Tat hieb– und stichfest nachzuweisen. Was möglicherweise durchaus einem realistischen Szenario entspricht, bremst jedoch das Tempo des Stuttgart–«Tatorts» in einigen Momenten deutlich aus.