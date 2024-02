Zico Banach träumt von einer Hochzeit mit seiner Pia

«Ich bin superstolz auf Pia», schwärmt Reality–TV–Darsteller Zico Banach (32) über seine schwangere Partnerin Pia Tillmann (36). Schon in wenigen Wochen kommt das erste gemeinsame Kind der beiden zur Welt. «Die Nervosität lässt sich ehrlicherweise nicht in Worte fassen», erklärt der 32–Jährige bei einem PR–Event von Mitsuba in Hamburg, bei dem das Unternehmen seine asiatisch inspirierten Snacks vorstellte. Ob wohl bald auch die Hochzeitsglocken für das einstige «Sommerhaus der Stars»–Paar läuten?