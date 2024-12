Zico Banach und Pia Tillmann haben geheiratet

In dem Clip, der sich sowohl in der Story von Tillmann als auch in der Story von Banach ansehen lässt, ist ein roter Herzluftballon vor einem Fenster zu sehen, auf dem «Just Married» steht. Als musikalische Untermalung wählte Tillmann den Song «Liebe» von Sido (44). Zico Banach teilte zudem ein Selfie aus dem Bett, in dem er seinen Ringfinger mit Ehering in die Kamera streckt. Auch er setzt dabei auf Gangsta–Rap: «Der beste Tag meines Lebens» von Kool Savas (49) spielt dazu.