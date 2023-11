Ziehen diese Stars und Sternchen 2024 ins Dschungelcamp?

Anfang kommenden Jahres steht bei RTL wieder die Trash–Institution «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» auf dem Sendeplan (auch via RTL+). Zwar hat der Kölner Sender offiziell noch keine Prominenten für die 17. Staffel der beliebten Reality–Show bekannt gegeben, doch der Kölner «Express» will nun von gut informierten Quellen über die ersten Stars und Sternchen informiert worden sein, die sich 2024 in den Dschungel wagen.