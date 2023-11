Zieht Britney Spears' kleine Schwester in das britische Dschungelcamp?

Jamie Lynn Spears (32) soll als Kandidatin in der neuen Staffel der britischen Dschungelcamp–Variante «I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!» (ITV) teilnehmen. Das berichtet die britische Boulevardzeitung «Mirror». Stimmt die Personalie, wird sich die zweifache Mutter und jüngere Schwester von Britney Spears (41) ab 19. November in der australischen Wildnis im ländlichen New South Wales wiederfinden. Dort wird die 23. Staffel gedreht.