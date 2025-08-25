Zieht Reality-TV-Star Calvin Kleinen ins Dschungelcamp?

Auch um Serkan Yavuz und Eva Benetatou brodelt die Gerüchteküche

Bereits am Wochenende sorgte «Bild» für Wirbel rund um das beliebte Dschungelcamp: Denn mit Serkan Yavuz (32) und Eva Benetatou (33) sollen angeblich zwei weitere Stars aus dem deutschen Reality–TV im Gespräch für die Show sein. Das Pikante: Yavuz' Ehe scheiterte unter anderem, weil er eine Affäre mit der einstigen «Bachelor»–Kandidatin hatte. Da könnte ein Aufeinandertreffen am Lagerfeuer durchaus feurig werden. Zudem geisterten in den vergangenen Monaten weitere Namen für die Ausgabe 2026 durch die Medien: Sänger Gil Ofarim, Comedian Abdelkarim, Ex–Fussballprofi Max Kruse und die Halbschwester von Mesut Özil, Deniz Kosek.