Zieht Simone Ballack etwa ins Dschungelcamp 2026?

So könnte es zum brisanten Aufeinandertreffen zwischen Samira Yavuz (31) und der Affäre ihres Noch–Ehemannes Serkan Yavuz (32), Eva Benetatou (33), kommen. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet, dass auch Serkan als möglicher Kandidat gehandelt wird. Dieser soll aber nun nicht mehr unter den potenziellen Campern sein.