Zieht Simone Ballack etwa ins Dschungelcamp 2026?

Reality–TV–Erfahrung würde sie mitbringen: Simone Ballack (49) soll laut eines Berichts der «Bild»–Zeitung zum möglichen Kandidatenkreis für die kommende Dschungelcamp–Ausgabe bei RTL gehören. Demnach würden «die Verhandlungen bereits auf Hochtouren» laufen.
Ihre bisherigen Show–Auftritte
Die Ex–Ehefrau von Fussball–Legende Michael Ballack (49) hat in der Vergangenheit schon einmal Reality–Luft geschnuppert: 2020 zog sie ins «Promi Big Brother»–Haus und belegte am Ende den siebten Platz. Zu ihren TV–Auftritten zählt zudem eine Teilnahme an der RTL–Tanzshow «Let's Dance», am Ende wurde es Platz vier für sie und Tanzpartner Erich Klann (38).
Ob Simone Ballack wirklich in den Dschungel geht, bleibt weiter Spekulation. Die «Bild»–Zeitung hat in den vergangenen Wochen weitere Promi–Namen genannt, die möglicherweise Anfang des Jahres nach Australien reisen.
So könnte es zum brisanten Aufeinandertreffen zwischen Samira Yavuz (31) und der Affäre ihres Noch–Ehemannes Serkan Yavuz (32), Eva Benetatou (33), kommen. Zuvor hatte die «Bild» darüber berichtet, dass auch Serkan als möglicher Kandidat gehandelt wird. Dieser soll aber nun nicht mehr unter den potenziellen Campern sein.
Zu den weiteren Namen in der Gerüchteküche zählen Realitystar Calvin Kleinen (33), «GZSZ»–Star Lennart Borchert (26), Schauspieler Hardy Krüger Jr. (57) oder Musiker Gil Ofarim (43).