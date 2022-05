Ziel erreicht? Joko und Klaas wollten miese Quoten für ProSieben

Mit ihrem Sieg in der TV-Show «Joko & Klaas gegen ProSieben» am Dienstag (3.5.) erspielten sich die titelgebenden Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) 15 frei verfügbare Minuten für «Joko & Klaas live» (20:15 bis 20:30 Uhr) am Mittwoch (4.4.).