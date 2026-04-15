«Zimmer frei!» kehrt mit einem Special zum 30. Geburtstag zurück

Diese Promis sind dabei

In diesem Jahr feiert die Sendung, in dem die beiden Moderatoren jeweils einen Promigast in ihrer «Wohngemeinschaft» begrüssten, ihren runden Geburtstag. 1996 ging die erste Folge auf Sendung, im September 2016 mussten sich die Zuschauer nach über 600 Ausgaben von dem beliebten Format verabschieden. Das Jubiläum wird nun mit 90 Minuten Dokutainment im WDR und der ARD Mediathek gefeiert, wie der Sender erklärte. Dabei steht ein «besonders persönliches Interview mit den beiden Gesichtern der Sendung» im Mittelpunkt des Specials. Zudem lässt die Sendung «legendäre Szenen und besondere Gäste, emotionale Gespräche im Zimmer, verrückte Spiele, herausragende Performances bei den Hausmusiken, die kreativsten Verkleidungen und die schwierigsten Bilderrätsel» Revue passieren.