«Zimmer mit Stall» mit Elena Uhlig: Umgewöhnung für Friedrich von Thun

Die nächsten beiden Filme der erfolgreichen Fernsehreihe «Zimmer mit Stall» (seit 2018) stehen am 17. und 24. November ab 20:15 Uhr im Ersten an – und damit auch eine grosse Veränderung. Denn statt Aglaia Szyszkowitz (55) schlüpft von nun an Elena Uhlig (48) in die altbekannte Hauptrolle. Eine Umstellung für die Zuschauerinnen und Zuschauer, aber natürlich auch für Schauspieler Friedrich von Thun (81). Er spielt von Beginn an den grantigen, aber liebeswerte Barthl Fuchsbichler, der im Stall des Bauernhauses von Sophie Böhmler lebt.