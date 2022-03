Zoë Kravitz bestätigt: Ihre Catwoman in «The Batman» ist bisexuell

Von Katzen lernen

Zoë Kravitz erzählte ausserdem, wie sie sich auf die Rolle vorbereitet hat. Um die Körperlichkeit ihrer Darstellung zu kreieren, studierte sie wilde Katzen, wie sie «Empire» erzählte: «Wir haben Katzen und Löwen beobachtet und gesehen, wie sie kämpfen, und darüber gesprochen, was eigentlich möglich ist, wenn man so gross ist wie ich und Batman so viel stärker ist als ich. Was sind meine besonderen Fähigkeiten? Ich bin schnell und trickreich», so Kravitz. Im Ergebnis sei eine interessante Bodentechnik erarbeitet worden, «die verschiedene Kampfsportarten, Capoeira und eine Art katzenartige, tänzerische Bewegung» beinhalte.