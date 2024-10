Zoë Kravitz, Lenny Kravitz und Lisa Bonet: Kein Glück in der Liebe?

In ihrem Regiedebüt «Blink Twice» ist Channing Tatum in einer der Hauptrollen zu sehen. Er erklärte «People» in Bezug auf die Dreharbeiten: «Es war so schwierig, diesen Film zu machen. Vielleicht einer der schwierigsten Filme, an denen ich gearbeitet habe... aus vielen verschiedenen Gründen.» Er betonte in diesem Gespräch aber auch, dass die gemeinsame Arbeit ihre Verbindung als Paar gestärkt habe.