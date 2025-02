Zoë Kravitz spricht über ihre Gefühle nach der Trennung von Channing

«Die Leute sehen jetzt andere Seiten von ihm»

Ihren Äusserungen nach zu urteilen, empfindet Kravitz für Channing Tatum keinen Groll. «Er hat noch so viel vor sich, und ich glaube, er ist als Schauspieler an einem Punkt, an dem er sich wirklich sicher fühlt und die Leute andere Seiten von ihm sehen», soll sie laut dem Magazin mit einem sanften Lächeln gesagt haben. «Er hat eine Menge zu bieten, und ich freue mich darauf, dass die Leute das weiterhin erleben können.»